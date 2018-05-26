Смартфон Samsung Galaxy Note9 с Exynos 9810 «засветился» в Geekbench

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В одноядерном тесте смартфон набрал 2737 баллов, существенно опередив тем самым версию с Snapdragon 845.

В кросс-платформенном бенчмарке Geekbench накануне «засветился» новый Samsung Galaxy Note9 с чипом Exynos 9810. Смартфон с рабочим названием SM-N960N показал высокие результаты, как в одноядерном, так и в многоядерном тестах. В частности, если верить данным бенчмарка, то в первом случае Samsung Galaxy Note9 с фирменным процессором набрал 2737 баллов, во втором — 9064 балла.

Как известно, эта модель на SoC Qualcomm Snapdragon 845 в марте уже проходила тестирование в Geekbench. Тогда эта вариация набрала 2190 и 8806 баллов соответственно. На странице девайса говорится, что речь идёт о модификации с 6 Гб ОЗУ и ОС Android 8.1, в то время, как, по некоторым данным, старшая модель Galaxy Note9 получит 8 Гб оперативной памяти, в связи с чем, от неё стоит ждать ещё большей производительности.

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