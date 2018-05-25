Создатель ОС Android продает стартап Essential

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Американский программист Энди Рубин ищет покупателей для своих активов. Консультировать по вопросам продажи бизнесмена будут аналитики Credit Suisse Group AG.

В 2018 году Essential должен был презентовать смартфон РН-2, однако создатель ОС Android перевернул жизнь стартапа с ног на голову. Энди Рубин уже нашел потенциального покупателя активов посредством Credit Suisse Group AG, однако название заинтересованной компании прессе неизвестно. Также никто из посторонних американскому программисту людей не знает, почему он продает стартап.

Рубин основал Essential в 2015 году. Корпорации Amazon, Tencent, Hon Hai Precision и прочие инвестировали в проект $300 млн. Сейчас капитализация стартапа составляет $1 млрд.

Энди Рубин успел потратить $100 млн вложений, в частности, на смартфон Essential РН-1. Презентация девайса сопровождалась рядом скандалов и плохими отзывами покупателей. Ограниченную дистрибуцию и задержки поставок дополнили проблемы со звонками, сенсором и плохое качество съемки. Продав всего 20 тыс. единиц РН-1 за $699, Essential сбил цену до $200.

К слову, когда ваш смартфон на ОС Android снова дико залагает, можете смело винить в этом Энди Рубина, ведь он является одним из создателей самой популярной в мире мобильной платформы.