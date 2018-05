«Больше, чем просто скорость»: Samsung «подколол» OnePlus 6 в рекламе Galaxy A8+

Сегодня, 06:30

Представители компании приводят ряд аргументов, почему корейский смартфон лучше китайского конкурента.

В Индии местная ячейка Samsung опубликовала рекламный ролик смартфона Galaxy A8+, в котором «подколола» OnePlus 6. Реклама выпущена под лозунгом «More Than Just Speed» («Больше, чем просто скорость»), что является отсылкой к слогану флагмана ключевого конкурента «The Speed You Need» («Скорость, в которой вы нуждаетесь»). Представители южнокорейского бренда заметили, что относящийся к среднему сегменту Galaxy A8+ способен предложить больше, чем флагманский OnePlus 6.В частности, в качестве преимуществ приводится SuperAMOLED-экран Samsung с соотношением сторон 18,5:9 (OnePlus 6 получил Optic AMOLED и соотношение 19:9). Также упоминается наличие защиты от пыли и влаги по технологии IP68, а также голосового помощника Bixby и поддержки Samsung Pay.

