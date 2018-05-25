Цены на Samsung Galaxy S9 в России рухнули почти на треть

Сегодня, 16:06

Флагман Samsung продолжает стремительно терять в цене.

Спустя месяц после выхода на рынок флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 его цены рухнули уже почти на треть. Аналитики подсчитали, что с момента дебюта гаджета в России его стоимость упала на 30%. Напомним, что первоначальная цена на Samsung Galaxy S9 у российских продавцов составляла примерно 60 тысяч рублей. Сегодня некоторые ритейлеры готовы расстаться с высокопроизовдительным смартфоном всего за 42 тысячи рублей. Наибольшее падение цен на Samsung Galaxy S9 наблюдается в Москве и Подмосковье. Здесь традиционно выше конкуренция, поэтому продавцы чаще идут на уступки покупателям. Старшая модель последнего поколения также прилично потеряла в цене в сравнении со стартом продаж. Сейчас Samsung Galaxy S9+ торгуется на 20% дешевле, чем месяцем ранее.

Ранее мы писали, что в России скоро появятся золотые Samsung Galaxy S9 Series. Южнокорейский бренд хочет поднять спрос на собственную продукцию за счёт выпуска оригинальной вариации теряющего популярность смартфона.