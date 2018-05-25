Apple умышленно выпустила iPhone 6, который легко ломается

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Речь идёт о проблеме Touch Disease и о непрочном корпусе, который очень легко сгибается и соответственно устройство перестаёт функционировать. Такие данные прозвучали на суде, который разбирает очередную историю о том, что «яблочная компания» снова якобы вводит пользователей в заблуждение.

В Сеть попали доказательства того, что американская корпорация Apple умышленно выпустила iPhone 6, который очень легко ломается. В документах для внутрикорпоративного использования есть данные о том, что iPhone 6 сгибается легче, чем iPhone 5s, в 3,3 раза. Старшая версия iPhone 6 Plus сгибается в целых 7,2 раза легче.

Apple не согласна с тем, что конструкция корпуса смартфона шестого поколения очень плохая, поэтому есть факты невысокой прочности на изгиб. Кроме того, корпорация не признаёт свою вину и в проблеме Touch Disease. Из-за последней дисплей iPhone просто переставал отвечать на касания. Apple предложила пользователям отремонтировать экран за 150 долларов. В компании отметили, что проблема встречается у тех, кто ронял свой телефон.

Однако критики заявляют, что проблема в корпусе, который сильно гнётся и тем самым нарушает работу сенсора. При этом iPhone 6 или iPhone 6 Plus гнулся в карманах или сумках людей.