Процессор Qualcomm Snapdragon 710 сделает из среднего смартфона мощный флагман

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Американский лидер мирового рынка чипсетов Qualcomm рассказал о впечатляющих возможностях 8-ядерного процессора Snapdragon 710.

Попадая в «начинку» не самых мощных смартфонов, Qualcomm Snapdragon 710 в разы улучшает их производительность, безопасность и возможности фотокамер при съемке видео 4К-формата. В общем, мощность мобильного устройства с революционным чипсетом возрастает на 20%.

И еще немного о фото: Qualcomm Snapdragon 710 убирает заметные шумы со снимков посредственных девайсов и стабилизирует объектив, в разы повышая качество отснятого материала. У гаджетов, оборудованных функцией распознавания лиц, снизится вероятность взлома.

Новый процессор от компании Qualcomm сделает из среднего смартфона мощный флагман, ведь его главная цель – совершенствование искусственного интеллекта устаревших поколений. Приятным дополнением к тотальному апгрейду станет поддержка AR-эмодзи, характерная исключительно для суперсовременных смартфонов.

Какие флагманы и от каких производителей первыми получат 8-ядерный процессор Snapdragon 710, американский техногигант не рассказывает.