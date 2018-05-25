Процессоры AMD и Intel практически одинаково популярны у энтузиастов

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LinusTechTips стал одним из немногих каналов-миллионщиков про компьютерную технику на YouTube и рассказал о продажах комплектующих на интернет-площадке Amazon. Пользователей канала интересует не только лишь внешний вид товара, но и особенности его работы.

Как оказалось, Процессоры AMD и Intel практически в равной степени пользуются популярностью среди энтузиастов. Как сказал представитель лидирующего канала Линус Себастиан, гонку процессоров в период первого квартала возглавил флагманский процессор, относящийся к семейству Intel Coffee Lake-S Core i7-8700K. В сравнении с предшественником у него появилось ещё два ядра и в 1,5 раза больше L3-кеша.

Остальные места взяли процессоры Ryzen, тут стоит отметить, что APU Ryzen 5 2400G вышел на второе место по популярности чипов от AMD. В десятке оказался майнерский Celeron G3940.