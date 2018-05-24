TENAA слила в Сеть характеристики смартфона Xiaomi Redmi A6

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В базе данных TENAA засветился флагман M1804C3DE. Предполагается, под новым обозначением скрывается готовящийся к официальной презентации преемник смартфона Xiaomi Redmi A5 - Xiaomi Redmi A6.

Флагман обзаведется 5,45-дюймовым экраном (1440х720 пикселей), 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625 (2,0 ГГц), фронтальной камерой (8 Мп) и сдвоенной основной камерой (8 и 12 Мп). Функционировать Xiaomi Redmi A6 будет на базе ОС Android 8.1. Предполагается, объемы ОЗУ и встроенной Flash-памяти смартфона зависят от модификации – 2/3/4 Гб и 16/32/64 Гб соответственно.

Помимо Xiaomi Redmi A6, TENAA слила в Сеть характеристики девайсов M1804C3СС и M1804C3СЕ. Первый может похвастаться 2 Гб «оперативки» и 16 Гб встроенной Flash-памяти, второй – 2/3 Гб ОЗУ и 16/32 Гб Flash-памяти.

Корпорация Xiaomi создаст из M1804C3 полноценное семейство, которое возглавит Redmi A6, а дополнят A6 Plus и A6 Prime, полагают эксперты. Официальная дата презентации китайских смартфонов все еще неизвестна, однако прохождение новинками сертифицированных испытаний говорит об их появлении на полках магазинов в кратчайшие сроки.

Накануне инсайдеры показали интернет-сообществу прозрачную панель смартфона Xiaomi Mi 8. Девайс позволяет рассмотреть свою «начинку», где сразу в глаза бросается процессор производства Qualcomm.