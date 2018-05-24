Пользователи в панике от хрупкости основной камеры iPhone X

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Сенсация прошлого сезона революционный смартфон iPhone X до сих пор обсуждается на специальных форумах и в экспертной среде. Среди многочисленных достоинств устройства найдено и немало недостатков.

Последние сообщения в социальных сетях показывают, что пользователи во всем мире в панике от хрупкости основной камеры iPhone X. Когда разработчики Apple рекламировали смартфон, то обращали внимание и на то, что стекло камеры сапфировое. С одной стороны, это звучит довольно пафосно, однако минерологи могут точно сказать, что сапфир хоть и твердый, но хрупкий.

Свидетельством тому стали алармистские сообщения обладателей iPhone X, которые пишут, что, несмотря на то, что не роняли смартфон и всегда носили его в брендовом чехле, на стекле камеры появились трещины. Также жители из стран с жарким и влажным климатом сообщали о появившихся дефектах в камере. Между тем, случай не является гарантийным, а в сервисных центрах замена стекла стоит порядка 550 долларов.