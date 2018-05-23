Sony представила в России беспроводную гарнитуру с «открытым звуком»

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Sony Mobile Communications в Москве презентовала инновационную стереогарнитуру Xperia Ear Duo, которая позволяет одновременно отлично улавливать звуки со всех источников.

Компания Sony Mobile Communications презентовала в России оригинальную конструкцию наушников, которая позволяет отчетливо и одновременно улавливать внешние звуки, треки, подкасты, и иные уведомления со смартфонов. Новую беспроводную гарнитуру выделяет технология "открытого звука", которая создана благодаря необычной конструкции наушников: ушные вставки имеют форму кольца, которое не перекрывает наружный слуховой проход, а звук доставляется через специальную пространственную акустическую трубу.

За обработку информации отвечают 4 микрофона, по 2 в наушнике, которые позволяют получать очень чистый звук при телефонных беседах, лишенный внешних шумов. Встроенный микропроцессор наделяет устройство функциями датчика приближения, акселерометра, гироскопа, барометра и компаса. Автоматическая функция управления громкостью регулирует уровень звука при прослушивании музыки при интенсивных окружающих помехах.

Помимо использования сенсорных датчиков, гироскоп и акселерометр позволят управлять устройством движениями головы: повернув вправо или влево можно сменить композиции, кивок отвечает на входящий вызов, а движение головы из стороны в сторону отклоняет его.

С 1 июня можно будет приобрести Sony Xperia Ear Duo за 19 990 рублей, однако предзаказы принимают уже сейчас.