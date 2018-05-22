В OnePlus рассказали причину отсутствия беспроводной зарядки в новом флагмане

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Официальный представитель китайской компании заявил, что она не будет добавлять функцию без смысла, то есть для того, чтобы она просто была. Информацию об этом сообщает информационное агентство Business Insider.

В компании рассказали, что причина, по которой в новом флагмане OnePlus 6 нет беспроводной зарядки такова, что самим пользователям она не нужна. Дело в том, что в OnePlus всегда прислушиваются к мнению фанатов бренда. Они сказали своё слово, поэтому такая функция в смартфоне и не появилась.

Кроме того, одной из причин отсутствия беспроводной зарядки стало наличие функции Dash Charge. Это фирменная быстрая зарядка от OnePlus, которая считается одной из самых сильных сторон смартфона. В прошедшем году её признали самой быстрой зарядкой среди всех гаджетов.

Стоит отметить, что OnePlus 6 был представлен 16 мая. Смартфон хоть и обзавёлся стеклянной панелью, но беспроводной зарядки в нём так и не появилось, хотя слухи об этом ходили. Возникает вопрос, зачем делать панель из стекла, которая сильно разбивается, если в этом нет нужды. Получается, что OnePlus сделали её для того, чтобы она была для красоты, а это противоречит им же самим.