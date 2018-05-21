В России появятся золотые Samsung Galaxy S9 Series

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Южнокорейский бренд готовится повысить ажиотаж вокруг своего флагмана за счёт новой модификации.

На рынках Европы в скором времени появится смартфон Samsung Galaxy S9 Series, который будет отличаться особой оригинальностью. В новой партии будут золотые флагманы. Часть из них также будет продана в России. На прилавках золотые Samsung Galaxy S9 Series появятся не раньше июня. На сайте компании не говорится, чем будет отличаться новинка от стандартной версии помимо цвета и сколько она будет стоить, однако эксперты уверены, что аппаратная часть девайса изменений не претерпит. А вот ценник на такие модели может немного вырасти. В Samsung не теряют надежды поднять угасающий спрос на Samsung Galaxy S9 и выпуск золотой версии в этом деле должен помочь.

Ранее эксперты выяснили, что скорость интернет-соединения по стандарту стандарта LTE в Samsung Galaxy S9 на треть выше, чем в iPhone X. Данный факт установили в ходе практических испытаний.