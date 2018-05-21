RED анонсировали самый необычный смартфон 2018 года

Сегодня, 19:58

Подчеркивается, что самый необычный смартфон этого года создали не мировые гиганты вроде Apple, Google или Samsung, а компания RED, которая занимается производством цифровых кинокамер.

Новый смартфон – это еще один шаг в будущее. Hydrogen One способен подкючаться к 4К-камерам, к телефону можно будет подключить объектив от фотоаппарата. Устройство будет доступно в корпусе из алюминия за 1195 долларов и титана за 1595 долларов. Его корпус оснащен специальными выступами-гребешками, за счет которых телефон отлично держится в руке. Там же расположен и сканер отпечатков пальцев.

Дисплей имеет как и обычное разрешение, так и голографическое, что позволит ему переключаться между 2D и 3D режимами. Уникальность данной разработки в том, что когда телефон наклоняется, картинка не меняет своего положения, а остается на месте.

Дата выхода необычного смартфона пока не известна.