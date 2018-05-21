В РФ признали банкротом производителя премиум телефонов Vertu

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Такое решение принял арбитражный суд Москвы 17 мая. В итоге в отношении должника открыли конкурсное производство на целых шесть месяцев. Отчёт конкурсного управляющего должен будет представлен на повторной судебной процедуре 7 ноября.

Стоит отметить, что здесь речь идёт о банкротстве дочернего предприятия производителя телефонов премиум класса Vertu из Великобритании. В документах арбитражного суда Москвы указывается, что платежеспособность должника восстановить невозможно. В ходе разбирательства признаков умеренного банкротства выявлено не было.

В реестре кредиторов указывается, что размер требований к отделению Vertu в РФ составляет 3,7 миллионов рублей. Цена активов и имущества не позволит провести расчёты с кредиторами. Это и является главным признаком банкротства.

Стоит отметить, что 24 ноября прошедшего года судом было признано заявление Vertu о банкротстве.

Тогда также указывалось, что основная деятельность компании на российском рынке – розничная торговля в спецмагазинах. Кроме того, в Британии также решили из-за финансовых проблем ликвидировать Vertu из РФ. Глава Хакан Узан обнаружил дефицит средств в 166 миллионов долларов. Из-за этого Vertu распродавали телефоны в золоте и коже по заниженным ценам.

Vertu основали ещё в 1998 году. Изначально она была подразделением Nokia, но в 2012 году компанию продали EQT, а в 2015 её купила Godin Goldings.