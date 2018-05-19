Цены на iPhone SE в России обрушились на 10 000 рублей

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Дешевле всего смартфон продают в Москве и Подмосковье.

Цены на популярный смартфон iPhone SE от компании Apple обрушилась на 10 тысяч рублей. За модель на 128 Гб встроенной flash-памяти просят немногим менее 25 тысяч рублей. В то же время официальная цена на девайс по-прежнему держится на отметке в 35 990 рублей. Чаще всего аномально низкие цены на iPhone SE можно увидеть в Москве и Московской области. Специалисты уверены, что причиной тому послужило перенасыщение рынка этой моделью. К тому же свою роль играет конкуренция со стороны более современных и менее дорогостоящих гаджетов. Вне зависимости от причин падения цен у любителей «яблочной» продукции появилась уникальная возможность приобрести достаточно функциональный девайс по весьма сносной цене.

Ранее мы писали, что «МТС» вернет 10 тысяч рублей за покупку смартфонов Samsung, Apple и Huawei. В рамках специального предложения фирменная сеть оператора сотовой связи предлагает беспрецедентные скидки на продукцию известных брендов.