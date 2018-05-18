Huawei выпустит недорогой смартфон Y5 Prime с экраном Full Screen

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Предусмотрено несколько вариантов цветового решения, а именно чёрный, синий и золотой. Появление устройства в базе данных TENAA говорит о том, что его презентация пройдёт в ближайшее время.

Ожидается, что Huawei намерены выпустить этот аппарат под названием Y5 Prime. Смартфон отнесут к недорогим аппаратам. Его оборудуют дисплеем Full Screen с диагональю 5,5 дюйма. Соотношение сторон 18:9, Разрешение 1440 на 720 точек, тут имеется формат HD+. Оснащением стали четырёхядерный процессор, имеющий тактовую частоту 1,5 ГГц, и небольшие по сегодняшним меркам 2 Гб "оперативки". Размер физической памяти 32 Гб. Кроме этого, устройство поддерживает карту памяти до 256 Гб. В отчёте также заявлена основная камера в 13 мегапикселей и фронтальная на 5.

Аппарат решили не оснащать дактилоскопическим датчиком. Новинку предоставят на операционной системе Android 8.1.0 Oreo.