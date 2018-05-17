В Китае Vivo презентовала смартфон Чемпионата мира по футболу 2018

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Компания Vivo презентовала два новых смартфона для ЧМ 2018. Непонятно только одно, почему нет телефона в белом цвете.

Компания Vivo является официальным партнером Чемпионата мира по футболу в России и презентовала в Китае два смартфона, посвященных данному событию. Один из них красного цвета, а другой – синего. По задумке разработчиков, данные цвета символизируют флаг Российской Федерации. Однако не совсем понятно, почему, в таком случае, отсутствует смартфон белого цвета. Оба устройства, которые, возможно, станут официальными смартфонами Чемпионата, украшены орнаментом на заднем дисплее.

Характеристики устройства будут стандартными для смартфонов, выпускаемых компанией. Vivo X21 FIFA World Cup Edition обладает 6,3-дюймовым экраном, дисплей которого оснащен сканером отпечатков пальцев, двойной камерой на 12 и 5 мегапикселей, оперативная память составит 6 Гбайт.

Ранее сообщалось о смартфоне Vivo X20 FIFA World Cup Edition, который также выпущен в честь грандиозного события. Однако нет информации о том, будет ли он использоваться параллельно с Vivo X21 FIFA World Cup Edition, или же вторая модель вытеснит первую.

Ранее стало известно, что смартфон будет подарен футболистам, судьям и чиновникам. При этом появилась информация, в которой сообщается, что устройство будет открыто к продажам 22 мая, но цена на него еще не установлена.