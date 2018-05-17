В Сети появились первые изображения быстрой зарядки для iPhone

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Разработчики Apple потеряли почти полтора сезона, прежде чем приступили к созданию весьма существенного приспособления для целой плеяды новых iPhone, вышедших в прошлом году. Модификации iPhone 8, а также революционный iPhone X, несмотря на встроенную поддержку быстрой зарядки Power Delivery, не имели аутентичных зарядных устройств.

Эксперты с самого начала высказывали недоумение по поводу подобного дисбаланса. Пользователям новинок от Apple приходилось приобретать зарядные устройства отдельно, причем таких габаритов, которые резко диссонировали со стилем и дизайном новых смартфонов. Теперь появились первые изображения оригинальной быстрой зарядки для iPhone предыдущего поколения и последующих модификаций.

Аналитики, в целом, положительно оценили устройства, представленные на первых изображениях. Зарядные устройства весьма компактны, правда, судя по всему, идут цельным блоком. Для быстрой зарядки будет применяться кабель Lightning – USB-C с поддержкой PD. Все ожидаемые новинки от «яблочной» компании выйдут уже с новым устройством в комплекте.