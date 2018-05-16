Новый iPhone опознает пользователя по венам на лице

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Сначала смартфоны от Apple требовали провести пальцем по экрану для разблокировки, потом приложить его к датчику для снятия отпечатка, сейчас просят навести камеру на физиономию, а в недалеком будущем начнут проникать под кожу.

iPhone будущих поколений научится узнавать пользователя по венам на лице. Компания Apple уже подсуетилась, оформив соответствующий патент. Камера новых «яблочных» смартфонов получит уникальные сенсоры, запоминающие строение лица и расположение кровеносных сосудов под кожей хозяина. Революционный способ разблокировки iPhone сделает девайс неуязвимым перед хакерами. Флагман будущего опознает владельца в чужом человеке, если последнему магическим образом удастся раздобыть точную маску физиономии хозяина устройства с правильно расположенными кровеносными сосудами.

Примечательно, Apple подала патент на технологию разблокировки iPhone по венам еще в ноябре 2015 года. Сейчас у «яблочного» техногиганта на ходу Face ID, однако сканер лица легко обмануть близнецам.