Источник: Samsung Galaxy S10 получит 4K-дисплей

Сегодня, 03:15

Плотность пикселей на дюйм экрана флагманской модели юбилейного поколения составит более 600 PPI.

Инженеры Samsung работают над новым 4K-дисплеем для смартфона Galaxy S10. Об этом утверждает известный китайский источник под ником Ice Universe. По его данным, новинку оснастят сверхчётким экраном с разрешением 4K Ultra HD или 3840 x 2160 пикселей. Незадолго до этого стало известно, что Galaxy S10 и Galaxy S10+ разрабатываются сотрудниками Samsung под кодовым названием Beyond.

Напомним, что Galaxy S9 и Galaxy S9+ имеют разрешение экрана WQHD+ или 2960 х 1440 пикселей. У них плотность составляет 570 и 530 PPI, соответственно. Предполагается, что смартфоны следующего поколения Infinity Display будут иметь диагональ 5,8 и 6,3 дюйма.

Ранее стало известно, что Samsung Galaxy S10 получит встроенный в дисплей сканер отпечатка пальцев. По данным инсайдеров, над новинкой работают специалисты южнокорейского бренда в колаборации с Apple и Qualcomm.