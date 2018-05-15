Samsung Galaxy S10 получит встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца

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Это станет отличительной особенностью юбилейной флагманской модели. Помощь в разработке южнокорейскому бренду окажут коллеги из Qualcomm.

Компания Samsung намерена оснастить смартфон Galaxy S10 дисплеем с интегрированным в него сканером отпечатка пальца. Новая технология должна стать революционным решением в мире цифровых технологий. В последнее время многие производители смартфонов в погоне за «бескрайностью» экранов стремятся найти решение, позволяющее максимально компактно разместить все датчики и сенсоры передней панели мобильного устройства. Одной из насущных проблем стало размещение сканера отпечатка пальца.

Многие компании обозначили своё намерение интегрировать его в дисплей, однако существенных успехов пока никто не достиг. И вот источники сообщают, что Samsung в колаборации с Apple и Qualcomm достигла существенных подвижек в данном вопросе и уже в скором времени оснастит один из своих смартфонов OLED-экраном с данной технологией.

Ранее ожидалось, что таковым станет Galaxy Note 9, но позже данная информация была опровергнута. Теперь же сообщается, что первым смартфоном с ультразвуковым сканером будет Samsung Galaxy S10.

Ранее мы писали, что в инсайдеры рассекретили технические особенности Samsung Galaxy S10.