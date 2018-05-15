В июне стартуют первые продажи моноблока HP EliteOne 1000 AiO G2

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На рынке модель появится в разных конфигурациях с различными объёмами памяти. Минимальная цена устройства составит 1280 долларов США.

Первые продажи моноблока HP EliteOne 1000 AiO G2 начнутся в июне. Соответствующую информацию во время плановой презентации сообщили представители компании-производителя.

В ходе мероприятия стало известно, что моноблок получил изогнутый дисплей диагональю 34 с разрешением 3440×1440 пикселей. Здесь также имеется веб-камера, способная снимать видео в формате Full HD. Девайс убирается внутрь корпуса, что позволяет нивелировать риск скрытого шпионажа.

EliteOne 1000 AiO G2 получил шестиядерный процессор Intel Core восьмого поколения. В максимальной комплектации будет присутствовать графический ускоритель AMD Radeon RX 560 с 4 ГБ памяти GDDR5. Минимальная стоимость новинки – 1280 долларов США. Вместе с данной моделью представители Hewlett-Packard явили миру моноблок HP ENVY Curved AiO 34. Если первое устройство ориентировано на бизнес-потребителя, то в данном случае речь идёт о домашнем использовании. Они во многом похожи за исключением наличия у последнего дискретной карты NVIDIA GeForce GTX 1050 и поддержки голосового ассистента Amazon Alexa.

Ранее мы писали, что HP выпустила ноутбук Spectre в корпусе белого цвета. Лэптоп почти ничем не отличается от стандартной модели.