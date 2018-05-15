Xiaomi презентовала смарт-часы для детей с определением местоположения

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«Умные» часы Mi Bunny Children Phone Watch 2C позволят юным пользователям совершать звонки, а родителям отслеживать местонахождение ребенка.

Компания Xiaomi презентовала смарт-часы в двух цветовых вариантах – оранжевом и голубом. Уникальная техника отличается необычайным удобством, так как ее вес составляет всего 37,8 грамма. Беспроводной адаптер Wi-Fi позволит родителям всегда быть в курсе местоположения своего ребенка, предварительно создав для него географические границы. Нарушив наставление взрослых, юный обладатель Mi Bunny Children Phone Watch 2C получит предупреждающий сигнал.

Создав слот для nanо-SIM, Xiaomi позволила использовать смарт-часы для детей в качестве мобильного телефона. Память «умного» устройства вмещает до 10 контактов, поэтому посторонние люди попросту не смогут дозвониться к ребенку. Функция SOS предусматривает экстренную отправку на смартфон родителей координат текущего местоположения юного пользователя и 7-секундной аудиозаписи окружающей обстановки.

Приобрести Mi Bunny Children Phone Watch 2C с определением географии перемещения детей можно за 30 долларов.