Surface Phone от Microsoft похвастается тремя гибкими экранами

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Корпорация Microsoft после не очень удачных попыток выпустить свои смартфоны на Windows решила не опускать руки. В этот раз они выдвинут на рынок Surface Phone на базе Windows 10 Mobile с тремя гибкими экранами, позволяющими превратить телефон в планшет.

Недавно компания получила патент, описывающий новый смартфон. Как выяснилось, он будет иметь три экрана - основной и два дополнительных. Surface Phone по внешнему виду ничем не отличается от остальных мобильников, однако его особенность в том, что телефон можно развернуть, как книгу, благодаря дополнительным дисплеям. Такие инновации делают Surface Phone абсолютно универсальным, ведь на одном экране можно запустить какое-либо приложение (Word, например), а на втором клавиатуру. Известно, что смартфон сможет прослужить приблизительно 5 лет, поскольку в нем используются износоустойчивые AMOLED-экраны, рассчитанные на 12 000 складываний.

Никакой официальной информации от Microsoft не было, тем не менее ее сотрудники намекают, что компания еще вернется на рынок смартфонов. Ходят слухи, что Surface Phone представят уже в конце этого года или в 2019 году.