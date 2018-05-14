В Сеть попала первая информация о видеокарте GeForce GTX 1060 на чипе GP104-150

Сегодня, 11:14

Именно комплектующие от компании NVIDIA уже около двух лет считаются одними из самых востребованных во всём мире. Сейчас руководство бренда видимо решило воспользоваться этим положением и немного подзаработать.

Сейчас же в Сеть попала первая информация о том, что NVIDIA собирается выпустить пятую модификацию видеокарты GeForce GTX 1060 на 6 гигабайт с ядром GP106-400, «народную» GeForce GTX 1060 на 3 гигабайта с чипом GP106-300, GeForce GTX 1060 9Gbps с GP106-410, а также эксклюзивную версию для китайского рынка на 5 гигабайт с чипом GP106-350. Особенностью новой видеокарты станет сочетание графического ядра Pascal GP104-150 и 6 гигабайт GDDR5 буферной памяти.

Некоторые специалисты считают, что в NVIDIA хотят получить аналогичное решение GeForce GTX 1060 на 6 гигабайт, при помощи использования процессора, который считается базовым для GeForce GTX 1080, 1070 Ti и 1070. Подобный подход ещё ранее не использовался.

Со временем NVIDIA стала обладать достаточным количеством GPU, которые могут оперировать только арсеналом, эквивалентным GP106-400. Считается, что это происходит из-за нескольких дефектных 32-битных контроллеров в составе GP104.

Согласно опубликованной в сети информации о новой видеокарте GeForce GTX 1060 на базе GP104-150, её энергопотребление будет выше на 20-30 Вт максимум. Что касается разгона, то он очень даже неплох у всех видеокарт этого семейства.

Считается, что новую видеокарту выпустят в ограниченном количестве и она в основном появится на китайском рынке, хотя это только предположение.