В Сеть попали первые рендеры нового бюджетника Moto C2 и C2 Plus

Сегодня, 10:24

Дизайн мобильных устройств будет напоминать Moto E4. Кроме того, в нём будут присутствовать главные особенности дизайна компании. Ожидать чего-то сверхъестественного не приходится, но здесь можно сделать скидку на малую стоимость аппарата.

Специалисты считают, что Moto C2 и Moto C2 Plus не будут обладать популярным безрамочным экраном. Также, если верить первым рендерам новых бюджетников, они будут иметь более классическое соотношение сторон – 16 на 9.

Рендеры также гласят, что специалисты не ожидают наличие сканера отпечатка пальцев в смартфоне. Скорее всего такая функция будет доступна только для владельцев «плюс»-версии устройства.

Пока что это вся информация о Moto C2 и Moto C2 Plus, которая попала в Сеть. Чего-то о техническом оснащении или о фишках не сообщается, хотя телефон должен чем-то отличаться от других подобных устройств. Поэтому фанаты компании должны только ждать официальной презентации или же каких-то существенных утечек, а не просто рендеров дизайнеров.