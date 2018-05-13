NVIDIA: Спрос на видеокарты для майнинга существенно падает

Сегодня, 15:36

Наконец-то мощные компьютерные комплектующие стали доступнее. Цены на них упали из-за снижения активности потребителей. Это напрямую связано с недавним обвалом криптовалютного рынка, который, к слову, только начал «приходить в себя». Курс того же биткоина потихоньку только приближается к 9 тысячам долларов.

Сейчас разочаровавшиеся майнеры, которые при создании ферм многого не учли и сейчас просто теряют свои деньги, начинают продавать свои видеокарты. Зачастую последние дороже, чем новые. Однако проблема в б/у видеокартах после майнинга в другом – они после такой активной работы на износ могут портиться.

За день владельцы криптовалютных ферм могут заработать в районе 5 тысяч долларов прибыли. Однако есть и неудачливые проекты, когда люди набирали кредитов, а затем стоимость их фермы и обязательства перед банками были больше заработанных денег.

Специалисты говорят, что видеокарты бывают двух типов – которые себя окупили и которые не окупили. Криптовалюта начала падать в стоимости и именно вторая категория людей, которая не попала в этот криптовалютный бум, вынуждена продавать ещё не выработанные комплектующие. Более старые 2-летние видеокарты стоит обойти стороной, особенно если майнер не разбирался в технологиях и сильно нагружал свои фермы.

Если же человек купил б/у видеокарту у майнера, то в первую очередь нужно обновить BIOS на стандартный. Также нужно, чтобы она была со стикерами, это значит, что устройство ещё никто не разбирал. После этого видеокарту стоит почистить и заменить термопасту, если она ещё не на гарантии.