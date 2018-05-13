В России ритейлеры устроили распродажу Xiaomi Redmi 5 Plus

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В то время, как в фирменных магазинах бренда за модель просят 14 990 рублей, некоторые продавцы готовы отдать девайс всего за 9 550 рублей. Невиданная щедрость спровоцировала ажиотаж среди поклонников китайской марки.

Некоторые ритейлеры из России устроили распродажу и без того популярного смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus. Поводом для массовой акции стало освобождение мест на складах компаний. Для каких гаджетов продавцы готовят хранилища, пока неизвестно. Вместе с тем ясно, что с Redmi 5 Plus отечественные ритейлеры хотят распрощаться как можно скорее. Иначе никак нельзя объяснить, почему официальная цена на девайс составляет 14 990 рублей, а некоторые продавцы торгуют им лишь за 9 550 рублей. При этом смартфон от Xiaomi вышел на российский рынок всего в марте этого года. Как стало известно, 6-дюймовый гаджет оснащён чипом Qualcomm Snapdragon 625, 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, имеет 12-мегапиксельную основную и 5-мегапикесльную фронтальную камеры.

Ранее мы писали, что на онлайн-площадке AliExpress начались первые продажи Xiaomi Redmi S2 ещё до официального анонса новинки. Несколько дней назад девайс уже можно было заказать у авторитетных продавцов из Китая, которые уже успели заполучить первые экземпляры гаджета.