Google скопировала у iPhone X виртуальную кнопку и опозорилась

Сегодня, 09:35

Современный рынок мобильной техники плавно переходит на смартфоны с безрамочными экранами, предоставляя пользователям больше полезной площади. Решение Google идти в ногу со временем выглядит очень логичным, однако, то ли спешка, то ли невнимательность, превратили бета-версию ОС Android P в кошмар.

Избавиться от трех устаревших кнопок в нижней части экрана компания Google решила по примеру коллег из Apple. Она скопировала у смартфона iPhone X виртуальную кнопку с поддержкой жестов. Если «яблочный» техногигант восхитил клиентов своим продуктом, то Google лишь опозорилась. Массовые жалобы от экспертов и простых обывателей начали поступать на постоянно открывающуюся панель многозадачности. Лишь посмотрев на последнее запущенное приложение, пользователь сможет добраться до списка всех активных сервисов. Необходимость тратить лишнее время, совершать ненужные жесты и неэстетичность процесса работы ОС Android P жутко возмутила почитателей техники Google.

Остается надеяться, что американский техногигант прислушается к пожеланиям пользователей, оригинально исправив кошмар, или скопирует один в один виртуальную кнопку iPhone X, ведь ничего лучше уже не придумать.