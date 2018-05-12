Xiaomi представила 4К телевизор Mi TV 4S за 380$

Сегодня, 08:40

Китайский техногигант Xiaomi презентовал еще одну версию Smart-телевизора Mi TV 4S с 50-дюймовым экраном и внушительной «начинкой».

Суперсовременный 4К телевизор обзавелся однокристальным 4-ядерным (1,5 ГГц) процессором Cortex-A53, 2 Гб «оперативки» и 8 Гб энергонезависимой памяти. Жидкокристаллический Xiaomi Mi TV 4S получил 50-дюймовый экран с расширением 3840х2160 пикселей и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR. Также китайская компания представила суперсовременную аудиосистему из двух 8-Вт громкоговорителей, модули Wi-Fi и Bluetooth, разъемы USB, HDMI и Ethernet. Приобрести 4К телевизор Xiaomi Mi TV 4S можно за 380$.

Месяц май ожидает стать богатым на сюрпризы для почитателей техники от Xiaomi. 23 числа должна состояться презентация смартфона Mi 7.

В Сеть уже утекли все сведения о «начинке» девайса, однако не так давно пользователи смогли увидеть его первое «живое» фото.