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Раскрыты технические характеристики Nokia 8 Pro

Вчера, 22:47

Стала известна информация касательно технических параметров смартфона Nokia 8 Pro. Модель выйдет на рынок с 6,01-дюймовым дисплеем и топовым чипсетом.

Данный аппарат появится в продаже в течение нескольких месяцев, купить его можно будет уже летом. Из его особенностей можно выделить графический ускоритель Adreno 630, 6/8 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти. Размер экрана Nokia 8 Pro составляет 6,01 дюймов с разрешением 2160 на 1080 точек и восьмиядерный чип Snapdragon 845. Любители фотосессий могут рассчитывать на основную камеру в 16 Мп и 13 фронтальной. Объем аккумулятора равен 4000 мАч с поддержкой опции быстрой зарядки.

Цена Nokia 8 Pro в странах Европы составит 520-600 евро в зависимости от емкости памяти. О стоимости модели в РФ данных нет, вероятно, отечественным клиентам придется отдать на 10-20% больше.


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