Раскрыты тайны нового Samsung Galaxy j8+

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Раскрыты некоторые особенности нового Samsung Galaxy j8+, который получит мощный процессор, 4 ГБ оперативной памяти и Аndroid Оreo.

Пару часов назад в geekbench протестировали телефон Samsung Galaxy j8+ с модельным номером sm-j805g, что позволило поднять завесу над основными его характеристиками и особенностями. Известно, что аппаратной основой является 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Телефон включает 8 ГБ оперативной памяти, установленную "из коробки" операционную систему Аndroid Оreo.

До этого через бечнмарк провели телефон Samsung Galaxy j8 2018 года, благодаря чему известно, что он обладает не таким мощным процессором Exynos-7870 с тактовой частотой 1,6 ГГц, оперативной памяти меньше на 1 ГБ, и такой же операционной системой.

Журналисты утверждают, что приобрести обе данные модели в одной стране будет невозможно, так как в одних странах будет доступен лишь Samsung Galaxy j8 (в некоторых странах Азии, включая Китай, и в Южной Америке), а в иных странах лишь Samsung Galaxy j8+ (вероятнее всего на рынках Европы, Азии, РФ, Ближнего Востока).