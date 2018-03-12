Названа еще одна причина не покупать iPhone X

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Эксперты из профильного издания MacRumors нашли и озвучили еще одну причину, по которой пользователям пока стоит воздержаться от покупки революционного iPhone X. Как показала практика, смартфон не поддерживает большое количество популярных приложений.

По единодушному мнению экспертов, разработчики Apple, потратив множество усилий для поддержки уникальной формы экрана iPhone X, лишили смартфон множества приложений, которые не способны поддержать «челку» смартфона. Что парадоксально среди программ, оставшихся «за бортом», есть и фирменные приложения Apple.

Пользователям iPhone X оказались недоступны такие популярные программы, как, например, Music Memos, iTunes Remote, Google Street View и Snapseed. Также обладатели революционного смартфона лишены мобильных игр, вроде Candy Crush Soda Saga и Hearthstone. Тем не менее, в руководстве Apple уже официально заявили, что не позднее чем через месяц все приложения из каталога App Store станут доступны для iPhone X.