Эксперты: iPhone 7 Plus лучше приобретать в начале 2018 года

iPhone 7 Plus рекомендуют покупать в начале текущего года. Эксперты пришли к выводу, что именно эта версия гаджета превзошла всех своих сородичей под брэндом Apple.

Корпорация Apple в последнее время продолжает радовать пользователей новинками. Одной из наиболее нашумевших презентаций можно назвать версию iPhone 6s Plus. Именно девайсы под этим названием сконцентрировали большое внимание как потребителей, так и экспертов. Ведь многие покупатели столкнулись с рядом технических проблем в устройствах и начали направлять жалобы в корпорацию. Эксперты проанализировали модели iPhone 6s Plus, iPhone 8 Plus, а также его предшественника iPhone 7 Plus.

По всем характеристикам, учитывая все особенности флагманов, аналитики пришли к выводу, что лучше покупать именно последнюю модель. iPhone 7 Plus наиболее сможет реализовать все желания своего владельца и бесукоризненно подчиниться его командам, не предоставляя некоторых неприятностей, подобных к тем, что имеются у предыдущих версий. Этот смартфон лучше покупать в 2018 году, так как эта партия точно исследована специалистами и отвечает всем требованиям.