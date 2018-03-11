Фото Xiaomi Mi Mix 2s уже появились в Сети

Вчера, 18:47

Xiaomi Mi Mix 2s появились на снимках в сети. Любопытные обозреватели уже активно делятся информацией друг с другом, высказывая свои предположения о новинке.

Представители компании Xiaomi предполагали, что официально смогут представить модели флагманских гаджетов уже 27 марта. Но пока что пользователи смогли познакомиться лишь с их фото в Сети. Любители современных гаджетов активно следят за информацией. Ранее по поводу презентации новых моделей Xiaomi Mi Mix 2s поползли разные версии. Одни говорили, что экран смартфонов не будет иметь рамок, другие предполагали, что все же останется уголок для расположения камеры.

Теперь же пользователи могут посмотреть на фото с изображением Xiaomi Mi Mix 2s. По словам самих фолловеров, они уверены, что китайский производитель может снадбить устройство процессором Qualcomm Snapdragon 845, широким экраном с разрешением 2160х1080 пикселей, мощными камерами и оперативкой на 8 Гб. Но точно будет известно лишь после презентации.