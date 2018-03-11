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В России Xiaomi сообщила о рекордном спросе на свои смартфоны

Сегодня, 18:19

Аналитики компании Xiaomi, изучив тенденции продаж своих смартфонов на мировых рынках, сообщили, что в российских брендовых магазинах устройства линейки Redmi пользуются рекордным спросом. Для наглядности, китайские производители предоставили сравнительную таблицу из 60 наименований самых популярных мобильных устройств у российских пользователей.

Действительно, судя по иллюстрации к отчету, на локальном рынке России первые места по количеству продаж уверенно занимают такие бюджетные модели, как Redmi Note 4X, Redmi Note 3 Pro Prime, Redmi 4X, Redmi Note 4 и Redmi 4 Prime. Что немаловажно и особенно подчеркивается аналитиками, так это факт доступности устройств от Xiaomi в фирменных магазинах, которые пришли на смену смартфонов из «серой зоны».

По мнению экспертов, Россия является уникальным рынком для продаж имен таких смартфонов, где баланс цена-качество приближен к идеалу. Среднестатистический российский пользователь желает в повседневной жизни пользоваться надежными, достаточно функциональными, но не запредельно дорогими телефонами, позволяющими ощущать комфорт от обладания гарантированно неприхотливого устройства.


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