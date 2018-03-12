Vivo gказала самый технологичный смартфон Xplay7 с новыми возможностями

Сегодня, 07:45

Компания Vivo продемонстрировала свой новый смартфон Xplay7. Специалисты считают его самым технологичным, обладающим новыми возможностями.

Его основным отличием является выдвижная камера и абсолютно безрамочный экран. В Сети изображения прототипов нового изделия появились ещё в декабре 2017 года.

Анонсировалось, что новое устройство от Vivo получит невероятные особенности. В числе их наличие безрамочного экрана, двойной основной камеры, поддерживающей невероятный зум, и внутреннего сканера пальпирования.

Самые современные гаджеты пока могут поддерживать лишь двукратную работу по оптическому зуму. Таким образом, Xplay7 сможет превзойти их всех по данному показателю вдвое. Разработчики анонсировали, что подобного показателя конкуренты не смогут достичь на протяжении ещё нескольких лет.

Особенностью нового устройства является то, что выдвижение фронтальной камеры осуществляется специальным механизмом, которому дают команды особые датчики. Его выдвижение автоматизировано и может осуществляться без дополнительных действий со стороны владельца смартфона.