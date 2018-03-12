Эксперты составили ТОП-5 революционных ноутбуков 2018 года

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Эксперты, проанализировав новинки, показаныые в Лас-Вегасе на выставке инновационных технологий, пришли к неожиданному выводу. Согласно нему, в 2018 году могут появиться совершенно сенсационные ноутбуки, и они опубликовали ТОП-5 из них.

Первая позиция отведена Lenovo Mix 630. Его поступление в продажи ожидается к концу июня при цене в 800 долларов. Его батареи, согласно анонсу, должно хватать для круглосуточной работы. Помимо того, он всегда готов к быстрому «пробуждению» и продолжению активности в своей работе.

На другой позиции Dell XPS 13. Его отличительной чертой является почти полное отсутствие рамок и дизайн, который специалисты сочли почти «великолепным». В сравнении с предшественником, девайс полегчал на 30% и стал тоньше на такой же показатель. Автономность его работы также достаточно улучшена. Ориентировочная цена – от 1000 долларов.

На третьем месте, ожидаемо, оказался трансформер Dell XPS 15, который должен появиться в продажах в апреле. Его стоимость будет начинаться от 1300 долларов. Данный ноутбук будет обладать лучшей производительностью, в сравнении с предшественниками и также почти безрамочным дисплеем.

Топовую пятёрку замыкают Acer Swift 7 со стоимостью в 1700 долларов и Lenovo ThinkPad X1, стоимость которого будет достигать 1900 долларов.