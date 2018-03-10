Эксперты назвали 10 лучших бюджетных «убийц» iPhone X

Вчера, 20:31

Эксперты назвали ТОП-10 смартфонов, которые, являясь вполне бюджетными, могут выступить в роли «убийц» iPhone X. Данный гаджет, несмотря на свою широкую рекламу, получил помимо цены ещё и очень высокое качество.

В мире уже появилось множество значительно более дешёвых аналогов, которые вполне могут «похоронить» данный проект «яблочной» компании. Как сообщают специалисты, падение продаж iPhone X уже начинает подтверждать их прогнозы.

Часть «могильщиков» была показана на выставке MWC 2018. В основном это устройства китайских производителей.

Главным конкурентом считается Huawei P20. Топовый смартфон этой компании получил тройную камеру и очень хорошую память. Помимо того, управление девайсом осуществляется чипсетом, который имеет искусственный интеллект.

На второй позиции рейтинга «убийц» находится Asus Zenfone. Данные смартфоны стартуют в своих продажах уже в июне. Их отличием является достаточно скромная цена, составляющая 480 долларов. При вполне сопоставимых качественных показателях, это в разы меньше, чем у конкурента. Помимо того, новая модель производителя способна к распознаванию объектов.

Третья строчка у UMIDIGI Z2, который появится в апреле по цене 300 долларов с хорошим экраном, беспроводной зарядкой и наличием дактилоскопического сканера.

На следующих позициях должны выступить Ulefone T2 Pro и Elephone A4 Pro.