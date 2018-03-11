Oppo F7получит фронтальную камеру на 25 мегапикселей

Сегодня, 04:45

Смартфон Oppo F7 получит от разработчиков уникальную фронтальную камеру. Она будет иметь 25 мегапикселей.

Лишь в ноябре произошёл выход в продажи версии данной модели F5, а уже в марте ожидается очередная новинка с фронтальной камерой, позволяющей добиться значительно лучшего качества снимков.

Появление новой вариации смартфона от китайского производителя ожидается уже в марте этого года. Старт продаж ожидается в период 28 – 31 числа этого месяца. В то же время специалисты предостерегают российских любителей новомодных гаджетов от чрезмерных ожиданий.

Сначала Oppo F7 станет продаваться лишь в Индии. Через какое время он станет доступен потребителям других стран, его производители пока не сообщают.

В то же время компания проинформировала, что продолжает свой курс на то, чтобы с помощью гаджетов её производства можно было делать самые лучшие селфи.

Судя по всему, их новинка направлена именно на то, чтобы завоевать окончательное лидерство в данном сегменте. Также специалистов не удивило то, что на опубликованных рендерах Oppo F7 можно заметить, что в верхней части дисплея этого смартфона использована специальная полоска. Она очень напоминает ту, что уже была применена в iPhone X.