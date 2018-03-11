Компания Doogee анонсировала новый «неубиваемый» смартфон S60 Lite

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Сегодня, 10 марта, компания Doogee анонсировала новый смартфон S60 Lite. Устройство преподносится, как защищённый и «неубиваемый» телефон за небольшие деньги. Новинка обладает защитой по стандарту IP68 и модулем NFC.

Doogee S60 Lite является более доступной и бюджетной версией старшей модели без приставки Lite. Последний вышел в продажу ещё пару месяцев назад. Хоть анонс телефона уже и состоялся, но в компании решили не раскрывать всех подробностей о нём.

Известно, что Doogee S60 Lite имеет IPS-экран на 5,2 дюйма с Full HD разрешением, то есть 1920х1080 пикселей. Сам же дисплей защищает стекло Gorilla Glass 5. Смартфон обладает также и технологией быстрой зарядки, аккумулятором на 5580 мАч и функцией быстрой зарядки

Doogee S60 Lite работает на 8-ядерном процессоре неозвученной фирмы. Оперативной памяти в нём установлено 4 гигабайта, а постоянного флеш-хранилища – 32 гигабайта. Основная камера имеет 16 мегапикселей, а фронтальная – 8 мегапикселей.

Новинка также может похвастаться металлическим корпусом и вставками из силикона, которые смягчают удары при падении. К слову, Doogee S60 Lite можно ронять с высоты не больше двух метров.

Производитель также уточняет, что телефон имеет модуль NFC, а это означает, что он совместим с Google Pay.

Стоимость Doogee S60 Lite составит примерно 200-250 долларов. В продажи смартфон поступит уже в конце текущего марта.