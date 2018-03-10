Все смартфоны Samsung в 2018 году не получат главной изюминки

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В 2018 году представленные смартфоны компанией Samsung не получат дактилоскопический идентификатор. Эта опция хотя и стала самым большим преимуществом нынешнего года в аппаратуре мобильной связи, южнокорейцев это не коснулось.

Вся продукция корпорации Samsung относительно смартфонов не будет иметь главной опции нынешнего года – дактилоскопического идентификатора. Именно эту опцию можно назвать главной изюминкой периода. Представители бренда заявили, что сначала хотят посмотреть опцию на конкурентной продукции, а потом принимать решение, нужен ли дактилоскопический идентификатор на флагманских проектах. Хотя разработчики Galaxy S9 и Galaxy S9+ остались недовольны новинкой, так как спрос на эти смартфоны совершенно не такой, как прогнозировали маркетологи компании. Возможно, что это связано с отсутствием дактилоскопического идентификатора, но это пока что не доказано официально. Не исключено, что сканер смогут и установить на более поздних моделях, но пока что все устройства корпорации будут представлены без него.