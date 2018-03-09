Samsung объявила точную дату поэтапной презентации Android 8.0 Oreo

Вчера, 22:02

В корпорации Samsung объявили о дате выхода новой операционной системы Android 8.0 Oreo. Хотя флагманские смартфоны уже успели с ней познакомиться, но подружиться так и не получилось пока что.

На официальном портале популярного брэнда корпорации Samsung сообщили, что новая ОС Android 8.0 Oreo будет стартовать на партии смартфонов Galaxy Note 8 с 30 марта. Немного позже владельцы остальных партий смартфонов также получат возможность поменять раннее установленную ОС на обновленный формат. Всего процесс замены займет три этапа: 30 марта, 13 апреля и 25 мая. В последнем туре обновления будут произведены для Galaxy A5, A7 и A3 2017.

Владельцы флагманов Samsung Galaxy S8 уже успели познакомиться с особенностями новой ОС Android 8.0 Oreo. Хотя это знакомство не слишком хорошо закончилось. У многих пользователей смартфоны стали самопроизвольно включать режим постоянной перезагрузки.