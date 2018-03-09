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В Азии вышло обновление ОС Android 8.0 Oreo для HTC U Ultra

Сегодня, 19:37

Тайваньский производитель смарт-техники HTC обманул своих клиентов, выпустив обновление операционной системы Android 8.0 Oreo для флагмана U Ultra раньше заявленного срока.

Обновить ОС Android 8.0 Oreo до последней версии в настоящее время могут исключительно владельцы смартфонов HTC U Ultra в Италии, Тайване, а также Индии. Версия прошивки 2.19.400.1 требует 1,32 Гб свободного места на Flash-накопителе флагмана, а обновление 2.19.709.2 «жмет» 1,58 Гб.

Отметим, помимо владельцев HTC U Ultra, обновить прошивку могут пользователи модели-предшественника HTC U.


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