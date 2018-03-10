Бренд Xiaomi Yueli Hair Straightener выпустил «умный» выпрямитель для волос

Сегодня, 06:15

Китайский бренд Xiaomi продолжает удивлять своих почитателей очередными новинками. В качестве одной из них выступило «умное» устройство для выпрямления волос, названное Yueli Hair Straightener.

Сообщается, что появление этого устройства в широких продажах было связано с праздниками 8-го марта. Подобный подарок мог бы стать очень желательным для многих представительниц прекрасного пола.

В то же время, как сообщают аналитики, анонс устройства к празднествам этого года слегка запоздал. В то же время не исключает, что он получит свою востребованность. А через год ещё и подешевеет.

Главной особенностью нового выпрямителя является не только то, что устройство является беспроводным. В него включен аккумулятор, который имеет ёмкость в 2500 мАч.

Дама с помощью своего нового гаджета сможет подзаряжать свои смартфон, смарт-часы и ряд других девайсов, не обращая внимание на то, что рядом нет электророзетки.

Но это – не единственное достоинство нового средства для ухода за женской внешностью. В основе его пластин, с помощью которых женщины станут выпрямлять свои волосы, заложен поликарбонат, имеющий повышенную стойкость для износа.

Помимо того, наличие специального защитного слоя на керамике не позволит порчу волос даже при длительном использовании устройства.