Смартфон OnePlus 6 прошёл тесты на высшем уровне

Сегодня, 05:45

Смартфон OnePlus 6 прошёл свои тесты в компании AnTuTu, занимающейся бенчмаркингом. Данный гаджет показал некоторые параметры, которые специалисты сочли сногсшибательными.

В Сети уже появились отрывочные данные о том, чем будет оснащён данный смартфон. Специалисты рынка смартфонов поделились информацией о том, какое название получит данное устройство.

Видимо, производители назовут его OnePlus A6000. После тестирования смартфона он получил общий показатель в 276510 баллов, что считается очень высоким результатом.

Известно, что у данного устройства соотношение сторон дисплея составит 19х9. Он будет достаточно крупным, Кроме того, экран станет отличаться специальным вырезом, в котором будет располагаться фронтальная камера и другие датчики.

Согласно поступившей информации, в основу новой разработки положат процессоры Snapdragon 845. Они смогут обеспечить для нового смартфона производительность его работы выше, чем у Xiaomi Mi Mix 2S.

Сообщается, что данное устройство поступит в свои продажи до наступления будущей осени. О его стоимости пока не сообщается.

Специалисты AnTuTu весьма удивлены результатами тестирования. Остаётся подождать результатов мнения будущих пользователей этого устройства.

Основания для позитива есть. OnePlus 5T уже успел «порвать» Galaxy S9+ по скорости в реальной работе.