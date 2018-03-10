«Безграничный» телевизор Samsung The Wall поступит в продажу в августе

Сегодня, 02:15

Южнокорейская корпорация Samsung анонсировала старт продаж представленного на выставке техники CES 2018 первого в мире модульного телевизора The Wall, официально подтвердив информацию о некоторых визуальных и технических характеристиках «стены».

Приобрести Samsung The Wall любители широкомасштабных просмотров видео смогут в августе текущего года. «Стена» войдет в историю мирового потребительского рынка, как первый в мире модульный телевизор, реализованный на основе технологии MicroLED. Главной особенностью The Wall является полное отсутствие ограничений в форме, размере и расширении. Пользователь сам решает, телевизор с какой диагональю он хочет смотреть.

Суперсовременная технология MicroLED обеспечивает несравнимое визуальное восприятие, совершенно не нуждаясь в дополнительной подсветке или цветовых фильтрах. Samsung The Wall отличается большой светоотдачей, низким энергопотреблением, эффективностью, долгим сроком службы и надежностью. На официальной презентации «стены» представители Samsung сформировали из нее 146-дюймовый телевизор, поразив экспертов потребительского рынка уникальностью техники.