Доход HTC достиг минимальной отметки за последние 13 лет

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Месячный доход китайской компании HTC Corporation, специализирующейся на производстве смартфонов, за февраль 2018 года установил антирекорд. Прибыль фирмы снизилась на 23% в сравнении с январём и на 40% относительно аналогичного периода прошлого года.

По мнению специалистов, провал HTC кроется, по меньшей мере, в двух факторах. Первый заключается в низкой популярности продукции бренда, а второй - в откровенно ужасной работе маркетологов по выведению на ключевые рынки смартфона U11+. Аналитики подчёркивают, что девайс невозможной найти в продаже в США, что уже предрекает проблемы с прибылью. Эксперты считают, что на нынешних показателях компания не остановится и прибыль продолжит падение, вплоть до апреля, когда дебютирует смартфон U12.

Ранее мы писали, что Роскачество назвало ТОП марок самых надёжных смартфонов. В числе прочих лидеров российские специалисты выделили также и гаджеты от HTC. Неожиданный результат продемонстрировал хвалённый iPhone X.