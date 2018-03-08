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В сеть попали предварительные характеристики Samsung Galaxy Note 9

Сегодня, 14:16

Источники рассказали СМИ некоторые технические характеристики готовящегося к релизу южнокорейского смартфона Samsung Galaxy Note 9, опровергнув сведения о наличии у флагмана дактилоскопического датчика и 7-нанометровой SoC.

Предполагается широко ожидаемый Samsung Galaxy Note 9 обзаведется 6,3-дюймовым экраном с максимальным разрешением 2960х1440 пикселей. В зависимости от модификации, южнокорейский девайс получит Flash-накопитель на 64 или 256 Гб. Объем оперативной памяти флагмана составит 6 Гб, а вот сведения о процессоре Galaxy Note 9 у источников разнятся. Некоторые эксперты утверждают, девайс будет функционировать на однокристальном CUP Qualcomm Snapdragon 845, остальные знатоки склоняются к версии с процессором Exynos 9810.

На лицевой части Samsung Galaxy Note 9 расположиться 8-мегапиксельная «фронталка», а вот основную камеру новый флагман позаимствовал у своего предшественника Samsung Galaxy S9+. Предполагается, камера будет отличаться программными улучшениями. Достоверно известно, у южнокорейского смартфона не будет дактилоскопического датчика и 7-нанометровой SoC.

Презентация Galaxy Note 9 состоится в августе текущего года. Цена суперсовременного смартфона приблизительно на 100 долларов превысит стоимость S9+.


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