Oukitel представила защищенный смартфон WP5000

Сегодня, 01:15

Анонс прошел в рамках MWC 2018 в Барселоне. Компания Oukitel представила новый смартфон WP5000 повышенной защищённости.

Как сообщается, смартфон обладает повышенным уровнем защиты от физических повреждений. Внешняя оболочка нового флагмана выполнена из цинкового сплава и военного пластика, что придает смартфона особую прочность. Как сообщили представители компании Oukitel, новый гаджет предназначен для людей, ведущих активный образ жизни.

Помимо повышенной прочности, гаджет обладает также аккумулятором повышенной энергоемкости в 5000 мАч, что позволит устройству работать дольше обычных смартфонов без подзарядки. Кроме этого, он оснащен 6 гигабайтами оперативной памяти и имеет 64 ГБ встроенной памяти.

Также смартфон оснащен двумя камерами 16 и 8 мегапикселей. Поэтому представители компании отметили, что новый гаджет придется по душе любителям активного отдыха, которые смогут не только отбросить волнение по поводу того, что их смартфон может разбиться, но и запечатлеть на него кадры своего отдыха.